Валерий Петраков: "В матче с "Уфой" творился судейский беспредел!"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков не имеет претензий к самоотдаче своих подопечных в матче 17-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:1). При этом специалист уверен, что главный судья встречи Алексей Матюнин допустил несколько серьезных ошибок.

- Благодарен ребятам, они играли достойно, - сказал Петраков во флеш-интервью телеканалу "Наш футбол". - Но на поле творился судейский беспредел! С этим нужно разбираться. "Томи" забивают гол, когда в предыдущем эпизоде было чистое нарушение в центральной зоне, которого не видят. Во втором тайме судья опять не дает свисток. Нужно с этим заканчивать. Мы же провели неплохой матч. Что было, то и использовали. У меня нет претензий к команде по самоотдаче.

Будущее "Томи"? Тяжелый вопрос. Думаю, что должна быть встреча с руководством, необходимо поставить задачу. Также нужно разобраться по денежному вопросу, чтобы игроки получили хоть какую-то компенсацию перед уходом в отпуск.

Трансляция матча "Уфа" - "Томь"