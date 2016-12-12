17:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вилков ошибочно удалил Набиуллина в матче со "Спартаком"

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Контрольно-квалификационная комиссия (ККК) рассмотрела ряд спорных моментов, случившихся в матчах 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин" (2:1). Вердикт ККК сообщил "СЭ" Леонид Калошин, представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ.

 
5 декабря. Москва. "Спартак" - "Рубин" - 2:1. Денис ГЛУШАКОВ (№8), Квинси ПРОМЕС (№10) и Илья КУТЕПОВ (№18) празднуют забитый гол.Вилков правильно не удалил Промеса и Глушакова

– Многострадальный матч "Спартак" – "Рубин" (2:1). Пойдем по порядку. 45-я минута. Судья Михаил Вилков не удалил Промеса, который угодил рукой в лицо Бурлаку. Прав ли арбитр?

– Вердикт комиссии: судья принял верное решение, показав желтую карточку.

– 49-я минута. Спартаковец Глушаков прямой ногой ударил Жонатаса в область голени. Но не получил от Вилкова даже желтой карточки, хотя заслуживал удаления.

– В этой ситуации, по мнению комиссии, судья ошибочно не вынес предупреждение за безрассудный фол.

– На 70-й минуте Вилков показал вторую желтую карточку защитнику "Рубина" Набиуллину и удалил его. Правильно ли поступил арбитр?

– Решение ККК: судья ошибочно показал вторую желтую карточку.

 
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Рубин" - 2:1. 45-я минута. Михаил ВИЛКОВ предупреждает Квинси ПРОМЕСА."Спартак" - "Рубин". 6 спорных решений арбитра Вилкова

– На 76-й минуте рефери наказал Промеса вторым "горчичником" за фол против М'Вила.

– В этом случае комиссия признала правоту судьи.

– Рассматривался ли эпизод на 79-й минуте, когда Мельгарехо упал в штрафной площади гостей, а нарушение произошло за ее пределами?

– Да. По мнению комиссии, судья ошибочно не назначил штрафной удар и также ошибочно не показал желтую карточку М'Вила. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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BeeBop

Согласен! Гарсия и Вернблюм виноваты, а Промес нет?! Всем на заметку: не бейте локтем, так нельзя, а кулаком садануть по физиономии вполне проходит...

19:02

Великий Пу

так и непонятно, чем красная Кудряшову отличается от невыданой жёлтой Глушакову, и вообще могло ли быть наоборот: Кудряшову-жёлтая, Глушакову- красная?

19:02

foreverCSKAforever

Стоит ли писать о таких мелочах? Еще бы неназначенный 100-процентный пенальти в пользу ЦСКА в дерби вспомнили.

18:59

avu1956

Очередная комиссия дебилов. Двойные стандарты в действии.

18:58

Exsorsist

А почему не рассматривали 5 пенальти в пользу Спартака?.

17:46

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