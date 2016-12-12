Вилков ошибочно удалил Набиуллина в матче со "Спартаком"

Контрольно-квалификационная комиссия (ККК) рассмотрела ряд спорных моментов, случившихся в матчах 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин" (2:1). Вердикт ККК сообщил "СЭ" Леонид Калошин, представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ.

– Многострадальный матч "Спартак" – "Рубин" (2:1). Пойдем по порядку. 45-я минута. Судья Михаил Вилков не удалил Промеса, который угодил рукой в лицо Бурлаку. Прав ли арбитр?

– Вердикт комиссии: судья принял верное решение, показав желтую карточку.

– 49-я минута. Спартаковец Глушаков прямой ногой ударил Жонатаса в область голени. Но не получил от Вилкова даже желтой карточки, хотя заслуживал удаления.

– В этой ситуации, по мнению комиссии, судья ошибочно не вынес предупреждение за безрассудный фол.

– На 70-й минуте Вилков показал вторую желтую карточку защитнику "Рубина" Набиуллину и удалил его. Правильно ли поступил арбитр?

– Решение ККК: судья ошибочно показал вторую желтую карточку.

– На 76-й минуте рефери наказал Промеса вторым "горчичником" за фол против М'Вила.

– В этом случае комиссия признала правоту судьи.

– Рассматривался ли эпизод на 79-й минуте, когда Мельгарехо упал в штрафной площади гостей, а нарушение произошло за ее пределами?

– Да. По мнению комиссии, судья ошибочно не назначил штрафной удар и также ошибочно не показал желтую карточку М'Вила. (Александр БОБРОВ)