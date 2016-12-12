Вилков ошибочно удалил Набиуллина в матче со "Спартаком"

Контрольно-квалификационная комиссия (ККК) рассмотрела ряд спорных моментов, случившихся в матчах 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин" (2:1). Вердикт ККК сообщил "СЭ" Леонид Калошин, представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ.
– Многострадальный матч "Спартак" – "Рубин" (2:1). Пойдем по порядку. 45-я минута. Судья Михаил Вилков не удалил Промеса, который угодил рукой в лицо Бурлаку. Прав ли арбитр?
– Вердикт комиссии: судья принял верное решение, показав желтую карточку.
– 49-я минута. Спартаковец Глушаков прямой ногой ударил Жонатаса в область голени. Но не получил от Вилкова даже желтой карточки, хотя заслуживал удаления.
– В этой ситуации, по мнению комиссии, судья ошибочно не вынес предупреждение за безрассудный фол.
– На 70-й минуте Вилков показал вторую желтую карточку защитнику "Рубина" Набиуллину и удалил его. Правильно ли поступил арбитр?
– Решение ККК: судья ошибочно показал вторую желтую карточку.
– На 76-й минуте рефери наказал Промеса вторым "горчичником" за фол против М'Вила.
– В этом случае комиссия признала правоту судьи.
– Рассматривался ли эпизод на 79-й минуте, когда Мельгарехо упал в штрафной площади гостей, а нарушение произошло за ее пределами?
– Да. По мнению комиссии, судья ошибочно не назначил штрафной удар и также ошибочно не показал желтую карточку М'Вила. (Александр БОБРОВ)
BeeBop
Согласен! Гарсия и Вернблюм виноваты, а Промес нет?! Всем на заметку: не бейте локтем, так нельзя, а кулаком садануть по физиономии вполне проходит...
19:02
Великий Пу
так и непонятно, чем красная Кудряшову отличается от невыданой жёлтой Глушакову, и вообще могло ли быть наоборот: Кудряшову-жёлтая, Глушакову- красная?
19:02
foreverCSKAforever
Стоит ли писать о таких мелочах? Еще бы неназначенный 100-процентный пенальти в пользу ЦСКА в дерби вспомнили.
18:59
avu1956
Очередная комиссия дебилов. Двойные стандарты в действии.
18:58
Exsorsist
А почему не рассматривали 5 пенальти в пользу Спартака?.
17:46