Валерий Баринов назвал чемпионат мира главным футбольным событием 2022 года
Заслуженный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» назвал главное футбольное событие 2022 года.
«Чемпионат мира! Он был очень ярким, с очень интересными матчами, с сюжетными поворотами и ярким финалом! Не помню такого финала. Говорят, что что-то похожее уже было, но я такого не помню!» — сказал Баринов «СЭ».
35-летний Месси впервые выиграл чемпионат мира, в финале турнире в Катаре сборная Аргентины победила Францию (3:3, пенальти — 4:2).
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
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|- : -
|3.03
|00:00
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Факел – Химки
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