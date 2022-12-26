Валерий Баринов назвал чемпионат мира главным футбольным событием 2022 года

Заслуженный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» назвал главное футбольное событие 2022 года.

«Чемпионат мира! Он был очень ярким, с очень интересными матчами, с сюжетными поворотами и ярким финалом! Не помню такого финала. Говорят, что что-то похожее уже было, но я такого не помню!» — сказал Баринов «СЭ».

35-летний Месси впервые выиграл чемпионат мира, в финале турнире в Катаре сборная Аргентины победила Францию (3:3, пенальти — 4:2).