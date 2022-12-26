В «Оренбурге» сообщили, что не будут искать замену форварду Сычевому

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб не будет искать замену форварду Владимиру Сычевому, который перешел в «Крылья Советов». Контракт с 26-летним нападающим рассчитан на 3,5 года.

«На позиции, где играл Сычевой, у нас вообще нет проблем в клубе, — цитирует Metaratings.ru Еремякина. — Пока не планируем никаких действий в поиске нападающего, тем более на эту позицию. Мы уже усилились, подписали Матиаса Переса из Аргентины. Сейчас обдумываем усиление на позиции правого защитника, здесь думаем, надо или не надо, до сих пор для себя еще не приняли решение. Пока мы изучаем нужность и необходимость».

В нынешнем сезоне Сычевой забил 14 голов в 15 матчах за «Оренбург» в Российской премьер-лиге.