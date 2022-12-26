В «Оренбурге» сообщили, что не будут искать замену форварду Сычевому
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб не будет искать замену форварду Владимиру Сычевому, который перешел в «Крылья Советов». Контракт с 26-летним нападающим рассчитан на 3,5 года.
«На позиции, где играл Сычевой, у нас вообще нет проблем в клубе, — цитирует Metaratings.ru Еремякина. — Пока не планируем никаких действий в поиске нападающего, тем более на эту позицию. Мы уже усилились, подписали Матиаса Переса из Аргентины. Сейчас обдумываем усиление на позиции правого защитника, здесь думаем, надо или не надо, до сих пор для себя еще не приняли решение. Пока мы изучаем нужность и необходимость».
В нынешнем сезоне Сычевой забил 14 голов в 15 матчах за «Оренбург» в Российской премьер-лиге.
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|+/-
|О
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
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2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
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5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
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7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
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8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
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9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
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10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
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11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
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Факел – Химки
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2