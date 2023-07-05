«Марсель» не будет подписывать форварда ЦСКА Чалова
Руководство «Марселя» не интересуется нападающим ЦСКА Федором Чаловым, сообщает LePetitOM в «Твиттере».
Именно этот источник первым заявил об интересе французской команды к россиянину.
«Моя вина. После проверки оказалось, что «Марсель» не интересуется ни Федором Чаловым, ни Джонатаном Бамбой. У меня было два подтверждения этой информации, хотя впервые мне сообщили об обратном. Очень жаль», — написано в сообщении источника.
Контракт Чалова с московским клубом истекает летом 2024 года. Он выступает за красно-синих с января 2017 года.
25-летний россиянин в прошлом сезоне провел за ЦСКА 41 матч, забил 24 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.
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