В «Зените» заявили, что не планируют продавать игроков в зимнее трансферное окно

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансферных планах клуба на зимнее окно. Он заявил, что из команды никто не уйдет в ближайшее время.

«Мы ни с кем не собираемся расставаться зимой. Вера? Наши интересы лимитированы наличием только одного легионерского места в заявке», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что этой зимой команду может покинуть Роберт Ренан. Клуб ведет переговоры с клубами «Коринтианс» и «Интернасьональ».

4 января игроки отправятся на первый сбор в Абу-Даби. До 29 января команда проведет товарищеские матчи, с 1 по 28 февраля состоится второй сбор команды в Дохе.