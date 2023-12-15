Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:13

В «Зените» заявили, что не планируют продавать игроков в зимнее трансферное окно

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансферных планах клуба на зимнее окно. Он заявил, что из команды никто не уйдет в ближайшее время.

«Мы ни с кем не собираемся расставаться зимой. Вера? Наши интересы лимитированы наличием только одного легионерского места в заявке», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что этой зимой команду может покинуть Роберт Ренан. Клуб ведет переговоры с клубами «Коринтианс» и «Интернасьональ».

4 января игроки отправятся на первый сбор в Абу-Даби. До 29 января команда проведет товарищеские матчи, с 1 по 28 февраля состоится второй сбор команды в Дохе.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 18 туров. Сине-бело-голубые становились чемпионами России пять раз подряд.

«Зениту» надо продавать Ренана: 25 миллионов евро за лавочника — сделка мечты

Источник: https://rsport.ria.ru/20231215/medvedev-1916054121.html
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
1
Читайте также
ВАДА требует пускать россиян на Олимпиаду по биологическим паспортам. Чем это нам грозит?
Василевский притормозил Макдэвида. Кучеров первым выбил 50 очков
ВСУ в ночь на 15 декабря запустили по Мариуполю в ДНР три дальнобойные ракеты
Спросивший Путина об удостоверении ветерана доброволец остался доволен ответом
СК рассказал подробности проверки по аварийному спортзалу в Крыму
Орбан объяснил свою позицию по одобрению ЕС начала переговоров с Киевом
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Булыкин назвал игрока, ставшего главным открытием первой части сезона в РПЛ
Источник: «Спартак» отказался от трансфера нападающего «Црвены Звезды» Миятовича
Агент Ленини заявил, что пока по футболисту нет предложений
Орещук считает, что Салтыкову стоит доиграть этот сезон в «Крыльях Советов»
Игнатьев: «Личка удивил — при нем «Динамо» играет, а не мучается»
Петржела: «Спартаку» надо переехать в Петербург, чтобы называться клубом из футбольной столицы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Широков рассказал, что учился играть в хоккей на пруду

Рианчо не теряет надежд на успехи «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости