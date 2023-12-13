«Зениту» надо продавать Ренана: 25 миллионов евро за лавочника — сделка мечты

«Вест Хэм» готов купить бразильца, но агент пока все опровергает.

Часть сделки

Изначально «Зенит» не собирался покупать Ренана. Да, скауты сине-бело-голубых следили за талантливым защитником, но он не был кандидатом номер один на усиление проблемной позиции. Однако в конце 2022 года петербургский клуб вступил в активную фазу переговоров с «Коринтиансом» по поводу трансфера Юри Алберто. У южноамериканского клуба не было 25 миллионов евро, которые «Зенит» требовал за форварда, поэтому зародилась идея масштабного обмена.

Ренан стал частью сделки и подписал контракт на пять лет. Тогда казалось, что это крупный улов. Во-первых, в феврале 2023 года Ренан в составе сборной Бразилии выиграл чемпионат Южной Америки (U20), где отлично себя проявил. Во-вторых, примерно в то же время появилась информация о том, что сам мадридский «Реал» в обозримом будущем готов заплатить за юношу 40 миллионов евро. В-третьих, в начале марта Ренан впервые был вызван в главную сборную.

Бодрый старт и череда ошибок

На момент трансфера новичку «Зенита» было 19 лет, он провел всего 13 матчей на взрослом уровне. Мало кто предполагал, что Сергей Семак сразу начнет доверять юному футболисту, но так и получилось. Ренан с ходу стал основным в «Зените», причем в двойке центральных защитников, а не в тройке. Вплоть до чемпионского матча со «Спартаком», сразу после которого Роберт улетел на родину, он оставался первым выбором тренерского штаба.

Ренан — левша с прекрасным первым пасом. Защитники с такими базовыми данными сейчас в цене, поэтому повышенный интерес к нему объясним. Но он все-таки еще сырой — особенно в том, что касается непосредственно игры в обороне. Несколько раз по ходу весны поклонники «Зенита» хватались за сердце, когда Роберт лез в рискованный дриблинг на своей половине поля. Не обошлось и без результативных ошибок, из-за которых отношение болельщиков к новобранцу быстро изменилось.

Семак сначала защищал бразильца, а в апреле вообще бросил подозрительную фразу: «Ренан достаточно юн, а интерес к нему велик. Думаю, он у нас ненадолго».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Без матчей в РПЛ с августа

Летом предметного интереса со стороны к Роберту не возникло, а Семак продолжил доверять защитнику. На старте сезона еще восстанавливался от травмы Родригао, поэтому выбор был невелик. Но в конце августа терпение тренерского штаба лопнуло. После катастрофического матча с «Динамо» в 3-м туре Ренан провел еще один, с «Факелом», а затем плотно осел в запасе. Даже в кубковых встречах Роберт играл далеко не всегда.

По ходу сезона перспективный бразилец проиграл конкуренцию изрядно критикуемому Алипу. Семак объяснял свой выбор так: «Ренан — молодой футболист, он ошибается чаще, чем нам бы хотелось. Нуралы больше понимает требования, которые у нас есть». После заключительного матча года с «Пари НН» Сергей Богданович адекватно все разложил: «Он достаточно хорошо начал, потом на каком-то этапе Алип стал смотреться лучше. В нынешней ситуации, конечно, он бы мог выйти, но игровой тонус немножко растерял. На тренировках мы видим, что уверенности в нем недостаточно для того, чтобы выходить сейчас в стартовом составе. Риск достаточно высокий».

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Щедрое предложение

Игра Ренана, слова Семака и текущая ситуация в клубе указывают на то, что весной бразилец вряд ли вернется в стартовый состав. Но сам защитник хочет играть, да и сине-бело-голубые были бы не против рассмотреть предложения.

Одно уже поступило, если верить бразильскому изданию UOL. По его информации, «Вест Хэм» готов выложить 25 миллионов евро и провернуть трансфер с посредничеством «Коринтианса». Многоходовка необходима, потому что российские и британские клубы сейчас не могут осуществлять сделки напрямую. Схема, как видится, такая: Ренан уходит в краткосрочную аренду, после чего «Коринтианс» выкупает футболиста и тут же продает его в «Вест Хэм». «Зенит» владеет 80% прав на защитника, поэтому получит 20 миллионов евро, если упоминаемая сумма верна.

Transfermarkt оценивает Ренана в 9 миллионов евро, так что вывод очевиден: петербургскому клубу надо соглашаться. Если все выгорит, то руководству «Зенита» можно будет аплодировать, ведь Юри Алберто стоил 25 миллионов евро, а Ренан оказался лишь частью сделки по обмену бразильского форварда. Правда, представитель защитника Луис Фернандо Гарсия пока все опровергает и называет слухи о переходе ложью. Но это ничего не значит: агенты часто пускают пыль в глаза, чтобы не спугнуть трансфер.

Ренан не был провальным приобретением, хотя и не проявил себя. Изначально «Зенит» не видел в Роберте футболиста на долгую перспективу, о чем говорят и детали сделки, и слова Семака, и поведение сине-бело-голубых на трансферном рынке в этом году. Петербуржцы намерены работать на экспорт.