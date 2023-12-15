Рианчо не теряет надежд на успехи «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил выступление красно-белых в первой части сезона РПЛ.

«Осталось еще полсезона. Я не теряю надежду на успех», — приводит слова Рианчо «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» располагается на пятой позиции в чемпионате, имея в активе 30 очков. В последний раз красно-белые побеждали в РПЛ в сезоне-2016/17.