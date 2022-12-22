В «Зените» отреагировали на новость о возможном подписании бразильца из «Коринтианса»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на пост в социальных сетях скаута «Коринтианс» о возможном переходе нападающего Адсона из бразильского клуба в «Зенит».

«По версии скаута «Коринтианса», футболист Адсон едет в Петербург играть за «Зенит»? Опять не комментируем слухи», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее в «Зените» заявили об отсутствии интереса к контракту Сычевого с «Крыльями».