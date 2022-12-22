В «Зените» отреагировали на новость о возможном подписании бразильца из «Коринтианса»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на пост в социальных сетях скаута «Коринтианс» о возможном переходе нападающего Адсона из бразильского клуба в «Зенит».
«По версии скаута «Коринтианса», футболист Адсон едет в Петербург играть за «Зенит»? Опять не комментируем слухи», — сказал Медведев «СЭ».
Ранее в «Зените» заявили об отсутствии интереса к контракту Сычевого с «Крыльями».
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|
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|5
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|32-23
|35
|
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5
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|
6
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|2
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|
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|
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|
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|17
|7
|4
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|
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|6
|3
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|
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|5
|7
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|20
|
12
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|17
|5
|4
|8
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|19
|
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|17
|1
|10
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|13
|
14
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
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|17
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|12
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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