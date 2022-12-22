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Могилевец высказался о назначении Бердыева на пост главного тренера «Сочи»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Павел Могилевец высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«За это время лига далеко не ушла — может, и вовсе хуже стала. А Бердыев вряд ли изменился: у него всегда есть план, видение. У «Сочи» проблемы после ухода Федотова, и Курбан Бекиевич — хороший вариант. Похоже, о его назначении просили опытные игроки. Многие из них с Бекиевичем уже работали. Бердыев знает, как выжимать максимум из состава, за счет чего добиваться результата», — приводит слова Могилевца Sport24.

В субботу, 26 ноября, президент «Сочи» Борис Ротенберг объявил, что Курбан Бердыев стал новым тренером команды. Контракт с 70-летним специалистом рассчитан на 2,5 года.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 17 туров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-22-mogilevets-o-berdyyeve-v-sochi-za-vremya-poka-on-ne-rabotal-v-rpl-liga-daleko-ne-ushla-mozhet-i-khuzhe-stala
Павел Могилевец
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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