В «Торпедо» прокомментировали информацию о проблемах с получением Fan ID

Президент «Торпедо» Денис Маслов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о проблемах с получением паспорта болельщика у пятерых футболистов команды.

«Мне пока ничего не об этом не докладывали. Понятия не имею. Успеют ли все футболисты оформить Fan ID до матча в Самаре? Конечно, успеют», — сказал Маслов «СЭ».

В первой части РПЛ система Fan ID будет работать на пяти стадионах: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт».