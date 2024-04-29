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Сегодня, 11:35

Шпинев: «Цель — закрыть летнее трансферное окно для «Пари НН»

Шпинев заявил о намерении закрыть для «Пари НН» летнее трансферное
Константин Белов
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова, в комментарии для «СЭ» заявил о намерении закрыть для «Пари НН» летнее трансферное окно. Ранее Шпинев заявил СМИ о задолженности «Пари НН» перед ним за трансфер Сулейманова.

«С «Пари НН» нет никакого диалога, — сказал Шпинев «СЭ». — Общаются юристы, все в правовом поле, все замечательно. Моя цель — закрыть летнее трансферное окно для «Пари НН», чтобы господин Кондратов не получил откаты с покупки левых китайских футболистов».

Также Шпинев заявил, что Сулейманов выполнил требования для активации обязательного выкупа.

«Сейчас Тимур официально игрок «Локомотива», так как выполнил условия для активации выкупа, он сделал больше семи голевых действий. Теперь «Локомотив» должен заплатить изначальную сумму трансфера, которая была прописана в первом и единственном официальном договоре», — добавил Шпинев.

Сулейманов в этом сезоне провел за «Локомотив» 24 матча и забил 7 голов и отдал 1 голевой пас.

ФК Нижний Новгород
Вадим Шпинев
Тимур Сулейманов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
Результаты / календарь
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30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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