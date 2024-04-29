Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова, в комментарии для «СЭ» заявил о намерении закрыть для «Пари НН» летнее трансферное окно. Ранее Шпинев заявил СМИ о задолженности «Пари НН» перед ним за трансфер Сулейманова.

«С «Пари НН» нет никакого диалога, — сказал Шпинев «СЭ». — Общаются юристы, все в правовом поле, все замечательно. Моя цель — закрыть летнее трансферное окно для «Пари НН», чтобы господин Кондратов не получил откаты с покупки левых китайских футболистов».

Также Шпинев заявил, что Сулейманов выполнил требования для активации обязательного выкупа.

«Сейчас Тимур официально игрок «Локомотива», так как выполнил условия для активации выкупа, он сделал больше семи голевых действий. Теперь «Локомотив» должен заплатить изначальную сумму трансфера, которая была прописана в первом и единственном официальном договоре», — добавил Шпинев.

Сулейманов в этом сезоне провел за «Локомотив» 24 матча и забил 7 голов и отдал 1 голевой пас.