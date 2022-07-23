Футболисты «Торпедо» могут не успеть оформить Fan ID до матча в Самаре

Как стало известно «СЭ», у пятерых игроков «Торпедо» возникли проблемы с получением Fan ID, которые необходимы для участия в матче 3-го тура с «Крыльями» в Самаре 31 июля.

Причины у всех разные — у некоторых разрешение ситуации может затянуться, их участие во встрече под вопросом.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/2023: «Фишт» (арена «Сочи»), «Екатеринбург Арена» («Урал»), «Ростов Арена» («Ростов»), «Нижний Новгород» и «Солидарность Самара Арена» («Крылья Советов»). В заявлении лиги также уточняется, что проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.