В «Спартаке» ответили на информацию о визите сотрудников МВД к фанатам в Казани

Казанская милиция ведет профилактическую работу среди фанатов «Спартака», задержанных нет, сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

— Мы внимательно следим за тем, что происходит с нашими болельщиками, — приводит РБК слова Фетисова. — Наша служба безопасности уведомила нас, что со стороны местной милиции ведется профилактическая работа, но никто никого не хватает. Местная милиция получила список наиболее активных фанатов из Москвы, но пока все корректно. С некоторыми болельщиками просто ведется работа.

Ранее болельщик «Спартака» Николай Сурин, известный как Угодник, заявил, что в гостиницы к фанатам красно-белых приходят сотрудники Центра по противодействию экстремизма.

Сегодня, 20 сентября «Спартак» играет на выезде против «Рубина». Начало — в 16.30 (мск).