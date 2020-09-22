Голкипер «Динамо» Антон Шунин провел сотый сухой матч за команду. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

1??0??0?? Шунин провел сотый сухой матч за «Динамо»



В игре против «Ахмата» наш кэп выручил в нужный момент и в сотый раз в карьере оставил ворота «Динамо» в неприкосновенности.



? Браво, Антон! pic.twitter.com/gWS63qkvb3 — ФК «Динамо» Москва (@FCDM_official) September 22, 2020

21 сентября вратарь оставил ворота в неприкосновенности в матче восьмого тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (1:0). 33-летний голкипер в текущем сезоне провел девять матчей за команду во всех турнирах и пропустил шесть мячей. В пяти матчах он отыграл «на ноль».