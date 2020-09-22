Шунин провел сотый сухой матч за «Динамо»
17:19
Голкипер «Динамо» Антон Шунин провел сотый сухой матч за команду. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.
1??0??0?? Шунин провел сотый сухой матч за «Динамо»— ФК «Динамо» Москва (@FCDM_official) September 22, 2020
В игре против «Ахмата» наш кэп выручил в нужный момент и в сотый раз в карьере оставил ворота «Динамо» в неприкосновенности.
? Браво, Антон! pic.twitter.com/gWS63qkvb3
21 сентября вратарь оставил ворота в неприкосновенности в матче восьмого тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (1:0). 33-летний голкипер в текущем сезоне провел девять матчей за команду во всех турнирах и пропустил шесть мячей. В пяти матчах он отыграл «на ноль».
Дополнительная информация:
https://twitter.com/FCDM_official/status/1308380951018385413
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