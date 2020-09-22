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Шунин провел сотый сухой матч за «Динамо»

17:19
Антон Шунин. Фото ФК "Динамо" Москва.
Антон Шунин. Фото ФК "Динамо" Москва.
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин провел сотый сухой матч за команду. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

21 сентября вратарь оставил ворота в неприкосновенности в матче восьмого тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (1:0). 33-летний голкипер в текущем сезоне провел девять матчей за команду во всех турнирах и пропустил шесть мячей. В пяти матчах он отыграл «на ноль».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FCDM_official/status/1308380951018385413

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