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Завтра Глушенков отправится в Рим на операцию

18:20
Максим Глушенков. Фото ФК «Спартак»
Максим Глушенков. Фото ФК «Спартак»
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Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Максим Глушенков в четверг вылетает в Рим, где ему будет сделана операция на травмированном колене.

Ранее стало известно, что у футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. 21-летний игрок был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отбора к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1). Позже появилась информация, что Глушенков готовился с общей группой «Спартака» к встрече 7-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:3).

В текущем сезоне хавбек провел пять матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями. (Максим Алланазаров)

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