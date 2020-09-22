РФС: гол Дзюбы «Уралу» засчитан ошибочно

Специальный советник генерального секретаря РФС совместно с командой проекта ВАР в России назвали ошибочным решение засчитать гол «Зенита» в матче 8-го тура Тинькофф-РПЛ против «Урала» (1:1). На 4-й минуте Артем Дзюба поразил ворота екатеринбуржцев. Мяч изначально не был засчитан из-за офсайда, но ВАР рекомендовал засчитать гол.

В РФС отметили, что линия офсайда была проведена непавильно: по голове Дзюбы, а не по стопе.

«В соответствии с «протоколом ИФАБ ВАР» гол был проверен на наличие какого-либо нарушения со стороны атакующей команды, включая положение «вне игры», — говорится в сообщении РФС. — По мнению ассистента судьи, в момент паса со стороны партнера игрок «Зенита» номер 22 (Дзюба) находился в положении «вне игры», поскольку был ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок обороняющейся команды.

Поскольку игроки «Зенита» и «Урала» располагались близко друг к другу, было необходимо, чтобы ВАР и АВАР (с помощью оператора повторов) использовали технологию по определению офсайда с помощью линий. Они неверно разместили линию по расположению головы игрока «Зенита», что, по сравнению с линией по стопе игрока «Урала», показало, что игрок «Зенита» не находился в офсайде. Однако, если бы линия была размещена, как ей следовало и быть, по позиции стопы игрока «Зенита», технология показала бы, что он находился в офсайде.

ВАР и АВАР неправильно использовали только линию по голове".

При этом в РФС отметили, что судья на поле действовал по правилам и принял решение в соответствии с получаемой от ВАР информацией.

РФС подвел итоги разбора спорного эпизода:

— Первоначальное решение о наказании игрока «Зенита» за нахождение в положении «вне игры» было правильным — это было верное решение со стороны ассистента судьи.

— ВАР и АВАР неправильно расположили линию офсайда по голове, а не по стопе игрока «Зенита».

— «Стоп-кадр» без линий, показанный ТВ-вещателем во время трансляции, был неверным в отношении положения игроков, так как момент паса еще не произошел.

— Команда проекта ВАР напомнит ТВ-вещателю о важности определения и показа правильного кадра для принятия решений по положению «вне игры»

— ВАР и АВАР матча «Урал» — «Зенит» пройдут дополнительные тренировки, в частности, по использованию технологии по определению офсайда с помощью линий.