РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Александр Медведев — о решении по голу Дзюбы: «Я хотел бы увидеть кадр с линией офсайда»

18:54
Александр Медведев. Фото ФК «Зенит»
Александр Медведев. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение РФС признать гол Артема Дзюбы в матче 8-го тура Тинькофф-РПЛ против «Урала» (1:1) ошибочным.

— Я с момента окончания матча просил провести судейскую экспертизу этого эпизода. Это надо делать вне зависимости от того, обращался клуб с жалобами или нет, — заявил Медведев «СЭ». — Помимо команд есть миллионы болельщиков со своим мнением, они хотят знать.

Обсуждать здесь нечего особо. Признали, что судья на ВАР ошибся. Или это сам ВАР ошибся, непонятно. Видимо, офсайд был, раз такое решение вынесли. Я лично хотел бы увидеть кадр с линией офсайда в момент передачи. Чтобы не было каких-то снимков до или после передачи. Стоп-кадр вообще никакого отношения к принятию решений не имеет. Зачем нужно было его помещать в решение, что, вот, телевещатель сделал кадр без линии. А как он сделает линию? Это же не его работа! Так что мне не хватает в этом решении одного: как в момент передачи Кругового должна была проходить линия? Тогда бы все было наглядно и понятно. (Сергей Федоров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 18806
Все опросы
Гол Дзюбы в матче «Урал» — «Зенит» — это офсайд или нет?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
51
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир