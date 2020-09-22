«Хорошей учебы судьям». «Урал» отреагировал на вердикт по голу Дзюбы

«Урал» прокомментировал заявление РФС о том, что в матче восьмого тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Зенит» (1:1) гол форварда гостей Артема Дзюбы был засчитан ошибочно.

Теперь официально: гол Дзюбы в ворота Помазуна засчитывать было нельзя. Судьи, работавшие на VAR, проведут дополнительные тренировки.



Хорошей учёбы.https://t.co/41UA5CYmjd — ФК Урал (@FCURAL) September 22, 2020

«В РФС отметили, что линия офсайда была проведена неправильно: по голове Дзюбы, а не по стопе, — говорится в сообщении в официальном Twitter «Урала». — Теперь официально: гол Дзюбы в ворота Помазуна засчитывать было нельзя. Судьи, работавшие на ВАР, проведут дополнительные тренировки. Хорошей учебы».

Специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей совместно с командой проекта ВАР в России назвали ошибочным решение засчитать гол «Зенита» в матче 8-го тура Тинькофф-РПЛ против «Урала» (1:1). На 4-й минуте Артем Дзюба поразил ворота екатеринбуржцев. Мяч изначально не был засчитан из-за офсайда, но ВАР рекомендовал засчитать гол.