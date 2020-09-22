РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Хорошей учебы судьям». «Урал» отреагировал на вердикт по голу Дзюбы

20:38
Теги:

«Урал» прокомментировал заявление РФС о том, что в матче восьмого тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Зенит» (1:1) гол форварда гостей Артема Дзюбы был засчитан ошибочно.

«В РФС отметили, что линия офсайда была проведена неправильно: по голове Дзюбы, а не по стопе, — говорится в сообщении в официальном Twitter «Урала». — Теперь официально: гол Дзюбы в ворота Помазуна засчитывать было нельзя. Судьи, работавшие на ВАР, проведут дополнительные тренировки. Хорошей учебы».

Специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей совместно с командой проекта ВАР в России назвали ошибочным решение засчитать гол «Зенита» в матче 8-го тура Тинькофф-РПЛ против «Урала» (1:1). На 4-й минуте Артем Дзюба поразил ворота екатеринбуржцев. Мяч изначально не был засчитан из-за офсайда, но ВАР рекомендовал засчитать гол.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 19001
Все опросы
Гол Дзюбы в матче «Урал» — «Зенит» — это офсайд или нет?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир