РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Краснодар» — «Химки»: ВАР верно определил отсутствие «вне игры» на 74-й минуте

17:55
&quot;Краснодар&quot; обыграл &quot;Химки&quot;. Фото ФК "Краснодар".
&quot;Краснодар&quot; обыграл &quot;Химки&quot;. Фото ФК "Краснодар".
Теги:

Специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей совместно с командой проекта ВАР в России провели анализ работы видеоарбитров и ассистентов видеоарбитров матчей 8-го тура Тинькофф РПЛ. В частности, была дана оценка эпизоду на 74-й минуте матча «Краснодар» — «Химки» (7:2). По мнению экспертов, ВАР верно определил отсутствие офсайда.

«Первоначальное решение ассистента судьи о фиксации офсайда было неверным — это была явная и очевидная ошибка ассистента судьи, — говорится в сообщении Telegram-канала РФС. — ВАР и АВАР правильно определили (без использования технологии по определению офсайда с помощью линий), что игрок «Краснодара» Даниил Уткин не находился в положении «вне игры». Судья правильно отреагировал на полученную от ВАР информацию и, в итоге, засчитал гол».

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/223

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир