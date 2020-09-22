Специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей совместно с командой проекта ВАР в России провели анализ работы видеоарбитров и ассистентов видеоарбитров матчей 8-го тура Тинькофф РПЛ. В частности, была дана оценка эпизоду на 74-й минуте матча «Краснодар» — «Химки» (7:2). По мнению экспертов, ВАР верно определил отсутствие офсайда.

«Первоначальное решение ассистента судьи о фиксации офсайда было неверным — это была явная и очевидная ошибка ассистента судьи, — говорится в сообщении Telegram-канала РФС. — ВАР и АВАР правильно определили (без использования технологии по определению офсайда с помощью линий), что игрок «Краснодара» Даниил Уткин не находился в положении «вне игры». Судья правильно отреагировал на полученную от ВАР информацию и, в итоге, засчитал гол».