В «Спартаке» отреагировали на слова Смородской о расизме в клубе
В пресс-службе «Спартака» прокомментировали слова бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской, которая обвинила игроков красно-белых в расизме.
Ранее Смородская в интервью Sport24 заявила, что после матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (1:1) «Спартак» можно назвать клубом расистов.
«Клуб не оставит без внимания слова Ольги Смородской. Это достаточно серьезное обвинение, за которое придется отвечать в рамках закона», — сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Напомним, что игроки московского клуба не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter перед встречей в Англии.
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