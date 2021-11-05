Геркус посоветовал «Спартаку» не продлевать контракт с Рассказовым
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус посоветовал «Спартаку» расстаться с защитником Николаем Рассказовым.
«Я бы не стал его продлевать, если бы был в руководстве «Спартака». Отдал бы в аренду и сказал: «Николай, удачи!» Это хороший игрок, который должен расти в другом месте. Такое бывает. На каком-то уровне Рассказов будет играть. На уровне второй восьмерки, например», — сказал Геркус в эфире футбольного YouTube-канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!».
По информации «СЭ», «Спартак» намерен продлить контракт с защитником Николаем Рассказовым. Стороны ведут переговоры о продлении соглашения до 2025 года. Действующий контракт игрока истекает в 2022-м.
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