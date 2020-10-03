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В РПЛ опровергли информацию об утечке эскизов фанатских баннеров «Спартака»

18:48
Фанаты «Спартака» общаются с Георгием Джикией и Аязом Гулиевым. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фанаты «Спартака» общаются с Георгием Джикией и Аязом Гулиевым. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин перед матчем 10-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» прокомментировал утечку информации о баннерах фанатов красно-белых.

Ранее появилась информация, что болельщики «Спартака» готовят оскорбительные баннеры на игру с сине-бело-голубыми. В Сети опубликовали фотографии с эскизами.

— Я утверждаю, что баннер спартаковских болельщиков не был «слит» РПЛ. Вообще, то, что он мог попасть к кому-то из лиги очень-очень маловероятно. Никакого внутреннего расследования по этому инциденту не будет. (Артем Калинин)

РПЛ назвала неприемлемой утечку эскизов фанатских баннеров «Спартака»

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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