В РПЛ опровергли информацию об утечке эскизов фанатских баннеров «Спартака»

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин перед матчем 10-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» прокомментировал утечку информации о баннерах фанатов красно-белых.

Ранее появилась информация, что болельщики «Спартака» готовят оскорбительные баннеры на игру с сине-бело-голубыми. В Сети опубликовали фотографии с эскизами.

— Я утверждаю, что баннер спартаковских болельщиков не был «слит» РПЛ. Вообще, то, что он мог попасть к кому-то из лиги очень-очень маловероятно. Никакого внутреннего расследования по этому инциденту не будет. (Артем Калинин)

РПЛ назвала неприемлемой утечку эскизов фанатских баннеров «Спартака»