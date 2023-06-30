В «Ростове» заявили, что не разрывали контракт с Терентьевым

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии для «СЭ» опроверг новость о расторжении контракта с защитником Денисом Терентьевым. Ранее об этом сообщил «Чемпионат».

«Мы не расторгали контракт с Денисом. Информация недостоверная», — сказал Рыскин «СЭ».

30-летний футболист в сезоне-2022/23 сыграл за «Ростов» 21 матч и не отметился результативными действиями. Контракт рассчитан до лета 2024 года.