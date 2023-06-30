«Локомотив» обыграл «Волгарь» в товарищеском матче

«Локомотив» одержал победу над «Волгарем» в товарищеском матче — 4:2.

В составе москвичей отличились Сергей Пиняев, Артем Дзюба, Вадим Раков и Алексей Батраков. Эта встреча стала дебютной для новичка железнодорожников Владислава Сарвели. Он вышел на поле во втором тайме и не отличился результативными действиями.

За астраханскую команду забили Данила Смирнов и Тимур Жамалетдинов.

Свой следующий матч «Локомотив» проведет 6 июля против «Балтики».