«Локомотив» обыграл «Волгарь» в товарищеском матче
«Локомотив» одержал победу над «Волгарем» в товарищеском матче — 4:2.
В составе москвичей отличились Сергей Пиняев, Артем Дзюба, Вадим Раков и Алексей Батраков. Эта встреча стала дебютной для новичка железнодорожников Владислава Сарвели. Он вышел на поле во втором тайме и не отличился результативными действиями.
За астраханскую команду забили Данила Смирнов и Тимур Жамалетдинов.
Свой следующий матч «Локомотив» проведет 6 июля против «Балтики».
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
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