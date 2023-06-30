В «Факеле» рассказали о планах на летнее трансферное окно

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал «СЭ» о планах клуба на летнее трансферное окно.

«Планируем усиление состава. Позиции называть не стану. Не будем раскрывать», — сказал Котов «СЭ».

«Факел» занял 14-е место в чемпионате России-2022/23, команда осталась в РПЛ благодаря двум победам над «Енисеем» (1:0, 2:0) в стыковых матчах.