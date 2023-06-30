В «Факеле» рассказали о планах на летнее трансферное окно
Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал «СЭ» о планах клуба на летнее трансферное окно.
«Планируем усиление состава. Позиции называть не стану. Не будем раскрывать», — сказал Котов «СЭ».
«Факел» занял 14-е место в чемпионате России-2022/23, команда осталась в РПЛ благодаря двум победам над «Енисеем» (1:0, 2:0) в стыковых матчах.
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
|0
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8
|Локомотив
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|0
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0
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|0-0
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11
|Урал
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|0
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
|0
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14
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Балтика
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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