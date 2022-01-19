Агент Сергеева об адаптации игрока в «Зените»: «Все хорошо, коллектив принял»

Юрий Штромбергер, агент нападающего «Зенита» Ивана Сергеева, рассказал об адаптации игрока в команде из Санкт-Петербурга.

«Адаптация? Все хорошо, коллектив принял. Потихоньку адаптируется. Это же не первый клуб его. Он из «Торпедо» переходил уже. По его рассказам — все нормально. Счастлив ли он в «Зените»? Сейчас рано об этом говорить. Посмотрим, как будет складываться дальше. Пока все нормально», — сказал Штромбергер «СЭ».

Сергеев перешел в «Зенит» 10 января. Контракт с 26-летним российским форвардом рассчитан до 2025 года. В этом сезоне за «Крылья Советов» он сыграл 20 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.