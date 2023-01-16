В «Крыльях Советов» сообщили, что клуб не подписал контракт с Рассказовым

В пресс-службе «Крыльев Советов» ответили на вопрос о появлении защитника «Спартака» Николая Рассказова на сборах клуба.

«Контракт с Рассказовым пока не заключен», — заявили «СЭ» в клубе.

Ранее 25-летний футболист выступал за московский «Спартак» и тульский «Арсенал». Также Рассказов играл за молодежную сборную России.

Рассказов является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч.

Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2023 года.