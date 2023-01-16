Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:46

Осинькин о Рассказове: «Мы высоко оценивает его потенциал и знаем, что он может прогрессировать»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал новость, что на сбор команды прибыл защитник «Спартака» Николай Рассказов.

«Это квалифицированный и опытный игрок, который прошел все юношеские и молодежные сборные, играл со «Спартака» в Лиге Европы. Мы высоко оценивает его потенциал и знаем, что он может прогрессировать», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Рассказов является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В нынешнем сезоне 25-летний защитник провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч.

Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2023 года.

Николай Рассказов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Осинькин
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить
Умар Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал Раони Барселоса на UFC Fight Night 217
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины
В России в 2023 году введут новые штрафы за неисправности в автомобилях
«РИА Новости»: пленный украинский военный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В «Крыльях Советов» сообщили, что клуб не подписал контракт с Рассказовым
Николай Рассказов прибыл в расположение «Крыльев Советов» на сбор в Турции
Вендел присоединится к «Зениту» на сборе в Катаре 18 или 19 января
Игорь Шалимов: «Трудно всерьез рассчитывать на то, что Галактионов спасет «Локомотив» от вылета из РПЛ»
Защитник «Химок» Тихий рассказал, как обстоит ситуация с его контрактом с подмосковным клубом
Билялетдинов о работе с Гогниевым: «Он руководит и управляет тренировочным процессом. Я как старший тренер содействую ему»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Николай Рассказов прибыл в расположение «Крыльев Советов» на сбор в Турции

В «Крыльях Советов» сообщили, что клуб не подписал контракт с Рассказовым
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости