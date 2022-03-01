В «Химках» заявили, что ни один из легионеров не высказывал желания уехать из России

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном отъезде иностранных игроков из подмосковной команды.

«Отъезд игроков? У нас никаких пожеланий от игроков команды высказано не было. ФИФА и УЕФА могут позволить игрокам разрывать контракты в одностороннем порядке. Мы понимаем, что в такой ситуации многие уедут из нашего первенства. Это даст возможность развиваться молодым игрокам. С одной стороны, это решение радует, но с другой — спорт для чиновников стал политическим инструментом. Наши игроки пока не вызывают вопросов, продолжают тренироваться так же, как и всегда. Если тенденция сохранится, то мало кто сможет похвастаться наличием иностранцев в команде. Но таким образом мы даем возможность молодым игрокам развиваться», — сказал Терюшков «СЭ».

«Химки» в 19 турах РПЛ набрали 14 очков и расположились на 16-м месте в турнирной таблице. 6 марта клуб на выезде сыграет с «Локомотивом» в 20-м туре чемпионата России. Начало — в 14.00 (мск).