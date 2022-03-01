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Сегодня, 14:37

В «Химках» заявили, что ни один из легионеров не высказывал желания уехать из России

Артем Бухаев
Корреспондент

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном отъезде иностранных игроков из подмосковной команды.

«Отъезд игроков? У нас никаких пожеланий от игроков команды высказано не было. ФИФА и УЕФА могут позволить игрокам разрывать контракты в одностороннем порядке. Мы понимаем, что в такой ситуации многие уедут из нашего первенства. Это даст возможность развиваться молодым игрокам. С одной стороны, это решение радует, но с другой — спорт для чиновников стал политическим инструментом. Наши игроки пока не вызывают вопросов, продолжают тренироваться так же, как и всегда. Если тенденция сохранится, то мало кто сможет похвастаться наличием иностранцев в команде. Но таким образом мы даем возможность молодым игрокам развиваться», — сказал Терюшков «СЭ».

«Химки» в 19 турах РПЛ набрали 14 очков и расположились на 16-м месте в турнирной таблице. 6 марта клуб на выезде сыграет с «Локомотивом» в 20-м туре чемпионата России. Начало — в 14.00 (мск).

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В «Химках» заявили о готовности Мамаева сыграть против «Локомотива»
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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