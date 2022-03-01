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Сегодня, 13:51

В «Химках» заявили о готовности Мамаева сыграть против «Локомотива»

Мамаев может сыграть в матче «Химок» с «Локомотивом»
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии полузащитника Павла Мамаева. В матче 19-го тура РПЛ против «Динамо» (0:3) футболист был заменен в концовке первого тайма из-за повреждения.

«С Павлом все нормально. К следующей игре он уже будет готов. Повреждение оказалось не особо сильным. В матче с «Локомотивом» он должен быть», — сказал Терюшков «СЭ».

Матч 20-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Локомотив» состоится 6 марта в Москве. Начало — в14.00 (мск).

Павел Мамаев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
0
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 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
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 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
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Зенит – Рубин
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 10 1 2
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