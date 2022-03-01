В «Химках» заявили о готовности Мамаева сыграть против «Локомотива»

Мамаев может сыграть в матче «Химок» с «Локомотивом»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии полузащитника Павла Мамаева. В матче 19-го тура РПЛ против «Динамо» (0:3) футболист был заменен в концовке первого тайма из-за повреждения.

«С Павлом все нормально. К следующей игре он уже будет готов. Повреждение оказалось не особо сильным. В матче с «Локомотивом» он должен быть», — сказал Терюшков «СЭ».

Матч 20-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Локомотив» состоится 6 марта в Москве. Начало — в14.00 (мск).