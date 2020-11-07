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«Урал» — «Спартак»: Зобнина следовало удалить?

14:28
Кадр из трансляции «Матч Премьер». Кадр из трансляции «Матч Премьер». Кадр из трансляции «Матч Премьер».
Кадр из трансляции «Матч Премьер».
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На 8-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Спартак» ошибся арбитр Павел Кукуян, не вынесший предупреждение Роману Зобнину.

Кадр из трансляции "Матч Премьер".
Кадр из трансляции «Матч Премьер».

Спартаковец попал шипами в ногу Рафалу Аугустыняку. Удаления этот фол не заслуживал — полузащитник красно-белых не применил чрезмерной силы и в момент контакта уже успел слегка согнуть ногу.

Кадр из трансляции "Матч Премьер".
Кадр из трансляции «Матч Премьер».
Кадр из трансляции "Матч Премьер".
Кадр из трансляции «Матч Премьер».

Видеоассистенты Игорь Панин и Николай Еремин проверили, следует ли показать сфолившему красную карточку, и не стали приглашать Кукуяна к монитору для просмотра видеозаписи. (Александр Бобров)

Урал — Спартак

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