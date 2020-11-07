«Урал» — «Спартак»: Зобнина следовало удалить?
На 8-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Спартак» ошибся арбитр Павел Кукуян, не вынесший предупреждение Роману Зобнину.
Спартаковец попал шипами в ногу Рафалу Аугустыняку. Удаления этот фол не заслуживал — полузащитник красно-белых не применил чрезмерной силы и в момент контакта уже успел слегка согнуть ногу.
Видеоассистенты Игорь Панин и Николай Еремин проверили, следует ли показать сфолившему красную карточку, и не стали приглашать Кукуяна к монитору для просмотра видеозаписи. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.