«Почему Кашшаи не вступался за арбитров, когда их тащили на полиграф?!» Хусаинов не верит в прогресс в нашем судействе

Эмоциональное выступление известного арбитра Сергея Хусаинова о возможных перестановках в департаменте судейства РФС, где может смениться руководитель — вместо Виктора Кашшаи придет другой иностранец.

— Прочитал, что Кашшаи может покинуть свой пост. Правда, контракт его пока еще действует. Посмотрим, что будет дальше. Хотя, честно говоря, я ожидал, что он в России ненадолго. Почему? Да Виктор не контролирует ситуацию. Не считаю его самостоятельной фигурой. Я вообще не понимаю, почему РФС постоянно смотрит на Запад. Это же дискредитация отечественной судейской школы! Разве у нас нет своих квалифицированных специалистов, которые способны передать свой опыт, знания, умения? Но их почему-то забыли и отодвинули...

Сама система подготовки судей превратилась в какой-то непонятный конвейер. Прошел человек курсы или, чего хуже, проплатил их, получил лицензию и пошел судить. Нередко задаю молодым арбитрам один и тот же вопрос: «А сколько ты матчей отсудил»? А он так удивленно смотрит на меня: «Нет. Это вторично, я же сдал теорию». Такие дела... Это же серьезнейшая проблема! На играх работают совсем необстрелянные ребята. Надо возвращаться к истокам. К фундаментальной подготовке рефери, чтобы те не только заучивали теорию, но и набивали шишки в реальных, боевых условиях.

Теперь о видеоарбитрах. Да, мир не стоит на месте. И сейчас технологии притянули за уши даже к такой великой игре, как футбол... Но зачем? Наличие ВАР расхолаживает ребят. Они перестают думать самостоятельно, подсознательно считают, что им помогут. Но я убежден, что можно даже в сложных ситуациях принимать верные решения и без помощи ВАР. Просто надо поднять квалификацию наших судей! А то — чуть что, они бегут к экрану. Это же говорит об уровне их квалификации! Ребята, держите себя все время в тонусе. ВАР появился, и вы дали слабину... Куда же все это катится?

У нас люди еще не до конца разобрались в этой системе, сами ошибаются. Так зачем тогда нужен ВАР? Чтобы постоянно останавливать матч и все равно ошибаться? Хм. Ведущие футболисты, легенды игры — такие, как Зидан, выступают против этого новшества. Понимаете, в чем штука: судья уже, по сути, мало что решает. Все упирается в ВАР. Какая-то другая игра. И все равно даже с ВАР сколько споров возникает?! Целая экспертно-судейская комиссия собирается, а мнения там нередко разделяются...

Есть ли у меня претензии к Кашшаи? По большому счету, он изначально ничего не мог сделать. Но я все равно считаю, что ему надо быть решительнее. Больше давать интервью, высказываться. А то такое ощущение, что его не существует, говорят у нас другие.

Получается, что Кашшаи просто не захотел ни с кем ссориться, отстаивать свою правоту. Почему он не защищал своих подопечных? Почему не вступался за арбитров, когда тех тащили на полиграф?! Да, судьи допускали порой грубые ошибки, но как можно доводить дело до детектора лжи? Значит, ты допускаешь, что твои судьи работают нечестно?

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Как можно позволять другим органам подвергать твоих судей этой процедуре? Защищай их! Ведь к чему мы в итоге пришли? У нас судей почти никто толком не воспринимает, критикуют все кому не лень... История с полиграфами показала, что Кашшаи не истинный начальник. Хотя его где-то тоже можно понять: кушать-то хочется... И все-таки в моем понимании: ты руководитель, защищай свой отряд. Да, твой рефери ошибся, но ты же не давал ему команду «убить» «Спартак», «Сочи» или еще кого-то? Дело не в предвзятости, а в уровне квалификации. Тогда какой может быть полиграф?

Пишут, что Кашшаи заменит либо серб, либо англичанин. И вы думаете, что что-то изменится? Ребята, все останется на том же уровне. Надо вычищать всю систему. Невозможно подготовить квалифицированных арбитров только на теоретических курсах. Где практика?

В наше время сложно найти тех, кто до мозга костей любит футбол, свою работу, кто готов к давлению со стороны трибун, к кричалкам, что «судья -три-два-раз». Пропали романтики, преданные своему делу.