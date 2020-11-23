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ЭСК РФС: судья правильно предупредил Шиманьски в матче с «Локомотивом»

10:39
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«Динамо» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить работу арбитра Игоря Панина в матче с «Локомотивом» (5:1), сообщает сайт РФС.

Решение комиссии:

Судья правильно вынес предупреждение игроку «Динамо» Себастьяну Шиманьски на 28-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист совершил тактический фол с целью срыва перспективной атаки соперника.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212737

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