ЭСК РФС: судья правильно предупредил Шиманьски в матче с «Локомотивом»

«Динамо» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить работу арбитра Игоря Панина в матче с «Локомотивом» (5:1), сообщает сайт РФС.

Решение комиссии:

Судья правильно вынес предупреждение игроку «Динамо» Себастьяну Шиманьски на 28-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист совершил тактический фол с целью срыва перспективной атаки соперника.