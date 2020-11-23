ЭСК РФС: судья правильно предупредил Шиманьски в матче с «Локомотивом»
10:39
«Динамо» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить работу арбитра Игоря Панина в матче с «Локомотивом» (5:1), сообщает сайт РФС.
Решение комиссии:
Судья правильно вынес предупреждение игроку «Динамо» Себастьяну Шиманьски на 28-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист совершил тактический фол с целью срыва перспективной атаки соперника.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
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