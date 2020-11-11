«Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» оштрафованы по итогам 14-го тура РПЛ

КДК РФС обнародовал решения по итогам матче 14-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Урал» — «Спартак» (2:2)

За неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований санитарного регламента чемпионата, «Урал» оштрафован на 20 тысяч рублей, а «Спартак» — на 45 тысяч. Также красно-белые получили штраф в 10 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники.

ЦСКА — «Ростов» (2:0)

За скандирование зрителями оскорбительных выражений московские армейцы оштрафованы на 30 тысяч рублей.

«Арсенал» — «Ротор» (1:1)

За неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований санитарного регламента чемпионата, «Ротор» оштрафован на 40 тысяч рублей. Также клуб получил штраф в 50 тысяч за ненаправление футболиста для участия в обязательном флэш-интервью в перерыве матча и еще в 100 тысяч — за неподобающее поведение команды (удален игрок и старший тренер).

«Зенит» — «Краснодар» (3:1)

За неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований санитарного регламента чемпионата, «Зенит» оштрафован на 45 тысяч рублей. Также «Зенит» получил 50 тысяч штрафа за скандирование зрителями оскорбительных выражений, а главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заплатит 10 тысяч за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

Кроме того, тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра дисквалифицирован на два матча, один из которых условно, за неподобающее поведение в отношении официального лица.

«Динамо» — «Локомотив» (5:1)

За неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований санитарного регламента чемпионата, «Динамо» оштрафовано на 50 тысяч рублей. Вратарь «Локо» Маринату Гильерме дисквалифицирован на один матч за лишение соперника явной голевой возможности. Голкипер получил красную карточку. Также был удален и Слободан Райкович, вследствие чего «Локомотив» получил штраф в 100 тысяч за неподобающее поведение команды.