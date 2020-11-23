Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Зенита» на качество судейства в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1), информирует сайт РФС.

«Зенит» ранее обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владимира Москалева в эпизодах с назначением 11-метрового удара в ворота на 16-й минуте матча, невынесением предупреждения игроку «Краснодара» Маркусу Бергу на 36-й минуте и неназначением 11-метрового удара в ворота «Краснодара» на 56-й минуте.

Решения комиссии:

1. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 16-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Зенита» Вендел использует руку, находящуюся в стороне от тела игрока и делающую его неестественно больше, для того, чтобы обработать мяч.

2. Судья правильно не вынес предупреждение игроку «Краснодара» Маркусу Бергу на 36-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболисты «Зенита» Вильмар Барриос и «Краснодара» №33 Маркус Берг ведут борьбу за верховой мяч, и последний, выпрыгивая вверх, не совершает какого-либо акцентированного движения локтем.

3. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Краснодара» на 56-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что игрок «Краснодара» Александр Мартынович совершает касание ногой нападающего «Зенита» в опасной для соперника манере, сыграв в мяч. Футболист, принимая решение играть ногой в мяч на уровне плеча или головы, берет на себя дополнительный риск, поскольку рядом может находиться другой игрок. Факт легкого касания ногой головы соперника является нарушением Правил игры, и защитник «Краснодара» должен быть наказан назначением 11-метрового удара.