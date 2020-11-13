Сколько денег потеряли Вилков и Безбородов? «СЭ» посчитал убытки наказанных арбитров

Арбитры премьер-лиги Михаил Вилков и Владислав Безбородов, по словам председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, отстранены от судейства до конца 2020 года. Сколько матчей они пропустят и какие убытки понесут?

Вилков в последний раз судил игру 11-го тура «Краснодар» — «Рубин» (3:1), в которой и допустил ту самую методическую ошибку (потребовал повторить штрафной удар, не имея на то оснований), из-за которой разгорелся скандал. Безбородов работал на встрече 12-го тура «Краснодар» — «Спартак» (1:3).

До конца этого года в первой части чемпионата сыграют 19 туров. Получается, что в общей сложности нижегородец пропустит восемь туров, петербуржец — семь.

Теоретически оба могли получить столько же назначений в роли арбитров и примерно еще по четыре матча в роли видеоассистентов. В одном и том же туре можно в один из дней выходить на поле в качестве судьи, а в другой — работать видеоарбитром в московском ВАР-центре.

В этом сезоне вознаграждение за судейство одного матча составляет 115 тыс. рублей, обслуживание одной игры в роли видеоассистента — 57,5 тыс.

Таким образом, примерный упущенный доход Вилкова равен 1,15 млн, Безбородова — 1,035 млн.

У каждого арбитра РПЛ есть договор с РФС. Один из пунктов этого документа предусматривает, что в случае включения рефери в рекомендательный список судей чемпионата России ему выплачивается ежемесячное фиксированное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей. То есть зарплата.

Если же вас исключают из этого списка, последним календарным месяцем, за который выплачивается вознаграждение в 30 тыс. рублей, считается тот, в котором исполком РФС или бюро исполкома приняли решение об исключении.