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Смолов выбыл на шесть недель из-за травмы

19:39
Федор Смолов. Фото ФК «Локомотив».
Федор Смолов. Фото ФК «Локомотив».
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Форвард «Локомотива» Федор Смолов пропустит шесть недель из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба. Футболист получил повреждение в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:5).

Смолов прошел МРТ, по его результатам был назван срок восстановления.

При этом срок возвращения в общую группу защитника Ведрана Чорлуки определится в ближайшие дни по итогам индивидуальных тренировок и дополнительного тестирования, отмечает пресс-служба «Локо».

30-летний Федор Смолов в текущем сезоне провел 16 матчей за «Локо» и забил три мяча.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/23133

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