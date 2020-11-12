Смолов выбыл на шесть недель из-за травмы

Форвард «Локомотива» Федор Смолов пропустит шесть недель из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба. Футболист получил повреждение в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:5).

Смолов прошел МРТ, по его результатам был назван срок восстановления.

При этом срок возвращения в общую группу защитника Ведрана Чорлуки определится в ближайшие дни по итогам индивидуальных тренировок и дополнительного тестирования, отмечает пресс-служба «Локо».

30-летний Федор Смолов в текущем сезоне провел 16 матчей за «Локо» и забил три мяча.