«Урал» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч «Урал» — «Крылья Советов» в 23-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Екатеринбург Арене». Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Бегич, Итало, Аюпов, Сиссе, Кики, Ионов, Ишков, Каштанов.

Запасные: Мамин, Щербицкий, Мамин, Эмерсон, Газинский, Сунгатулин, Мишкич, Дмитриев, Бикфалви, Влут, Гильерме Шеттине.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Костанца, Витюгов, Ежов, Салтыков, Рахманович, Орозко.

Запасные: Фролов, Бельтюков, Зотов, Гапонов, Печенин, Хубулов, Соколов, Грибакин, Попов, Писарский, Карпицкий.