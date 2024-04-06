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Балахнин назвал Щетинина одним из лучших игроков «Ростова»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что полузащитник ростовчан Кирилл Щетинин входит в число лучших игроков команды.

«Мне очень нравится игра Щетинина в этом сезоне. Видно, как он прибавил со старта чемпионата. На мой взгляд, он один из лучших футболистов «Ростова» на данный момент», — цитирует Балахнина Legalbet.

В текущем сезоне 22-летний Щетинин провел 23 матча за команду во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Ростов
Кирилл Щетинин
Сергей Балахнин
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