Балахнин назвал Щетинина одним из лучших игроков «Ростова»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что полузащитник ростовчан Кирилл Щетинин входит в число лучших игроков команды.

«Мне очень нравится игра Щетинина в этом сезоне. Видно, как он прибавил со старта чемпионата. На мой взгляд, он один из лучших футболистов «Ростова» на данный момент», — цитирует Балахнина Legalbet.

В текущем сезоне 22-летний Щетинин провел 23 матча за команду во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи.