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«Урал» — «Ахмат»: Бикфалви вернулся в состав хозяев спустя два матча

13:10
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Стали известны составы «Урала» и «Ахмата» на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе команды из Екатеринбурга с первых минут появится Эрик Бикфалви, который пропустил две предыдущих встречи.

Матч «Урал» — «Ахмат» состоится сегодня, 24 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).

«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Гаджимурадов, Погребняк.

Запасные: Коновалов, Герасимов, Кулаков, Кузьмичев, Евсеев, Йовичич, Магомадов, Анисимов, Новиков, Ибрахимай, Панюков.

«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Садулаев.

Запасные: Шелия, Мелихов, Кармаев, Х. Кадыров, Адилханов, Адуев, Янку, А. Кадыров, Алмаши.

Урал — Ахмат

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