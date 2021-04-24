«Урал» — «Ахмат»: Бикфалви вернулся в состав хозяев спустя два матча
Стали известны составы «Урала» и «Ахмата» на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе команды из Екатеринбурга с первых минут появится Эрик Бикфалви, который пропустил две предыдущих встречи.
Матч «Урал» — «Ахмат» состоится сегодня, 24 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).
«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Гаджимурадов, Погребняк.
Запасные: Коновалов, Герасимов, Кулаков, Кузьмичев, Евсеев, Йовичич, Магомадов, Анисимов, Новиков, Ибрахимай, Панюков.
«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Садулаев.
Запасные: Шелия, Мелихов, Кармаев, Х. Кадыров, Адилханов, Адуев, Янку, А. Кадыров, Алмаши.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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