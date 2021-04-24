Экс-футболист ЦСКА Ролан Гусев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Спартака» в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Дерби — всегда вещь непредсказуемая. Даже если на бумаге фаворит есть, то на деле все может перевернуться как угодно. Без сомнений, нас ждет огненный и интересный матч. Игроки всегда настраиваются на такие игры иначе. Уверен, все футболисты ЦСКА понимают, что такое дерби со «Спартаком». Тут не может быть отговорок в виде травм или еще чего-либо. С «Локомотивом» команда смотрелась структурированно. Вполне возможно, что ЦСКА победит завтра. Как мне игра команды при Оличе? Без комментариев. Пока я ничего не вижу. Наверное, должно пройти какое-то время», — сказал Гусев «СЭ».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)