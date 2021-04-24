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Гусев — о московском дерби: «Вполне возможно, что ЦСКА победит «Спартак»

12:58
Ролан Гусев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Ролан Гусев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-футболист ЦСКА Ролан Гусев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Спартака» в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Дерби — всегда вещь непредсказуемая. Даже если на бумаге фаворит есть, то на деле все может перевернуться как угодно. Без сомнений, нас ждет огненный и интересный матч. Игроки всегда настраиваются на такие игры иначе. Уверен, все футболисты ЦСКА понимают, что такое дерби со «Спартаком». Тут не может быть отговорок в виде травм или еще чего-либо. С «Локомотивом» команда смотрелась структурированно. Вполне возможно, что ЦСКА победит завтра. Как мне игра команды при Оличе? Без комментариев. Пока я ничего не вижу. Наверное, должно пройти какое-то время», — сказал Гусев «СЭ».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры