Гусев — о московском дерби: «Вполне возможно, что ЦСКА победит «Спартак»
Экс-футболист ЦСКА Ролан Гусев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Спартака» в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ.
«Дерби — всегда вещь непредсказуемая. Даже если на бумаге фаворит есть, то на деле все может перевернуться как угодно. Без сомнений, нас ждет огненный и интересный матч. Игроки всегда настраиваются на такие игры иначе. Уверен, все футболисты ЦСКА понимают, что такое дерби со «Спартаком». Тут не может быть отговорок в виде травм или еще чего-либо. С «Локомотивом» команда смотрелась структурированно. Вполне возможно, что ЦСКА победит завтра. Как мне игра команды при Оличе? Без комментариев. Пока я ничего не вижу. Наверное, должно пройти какое-то время», — сказал Гусев «СЭ».
Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи в 16:30 по московскому времени.
(Владимир Пушкарев)
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