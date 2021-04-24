РПЛ, 27-й тур: расписание и трансляции всех матчей
24 апреля, суббота
Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 14.00 (Матч ТВ)
Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 16.30 (Матч Премьер)
Москва. Стадион «Динамо». 19.00 (Матч Премьер)
Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 19.00 (Матч Футбол 2)
25 апреля, воскресенье
Уфа. Стадион «Нефтяник». 14.00 (Матч Премьер)
Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 16.30 (Матч Премьер)
Москва. Стадион «Открытие банк Арена». 16.30 (Матч ТВ)
Казань. Стадион «Ак Барс Арена». 19.00 (Матч Премьер)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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