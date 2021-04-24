Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

РПЛ, 27-й тур: расписание и трансляции всех матчей

09:00
«Спартак» на своем поле примет ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» на своем поле примет ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
27-й тур Тинькофф-Чемпионата России.

24 апреля, суббота

«Урал» — «Ахмат»

Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 14.00 (Матч ТВ)

Урал — Ахмат

«Зенит» — «Ротор»

Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 16.30 (Матч Премьер)

Зенит — Ротор

«Динамо» — «Химки»

Москва. Стадион «Динамо». 19.00 (Матч Премьер)

Динамо — Химки

«Тамбов» — «Локомотив»

Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 19.00 (Матч Футбол 2)

Тамбов — Локомотив

25 апреля, воскресенье

«Уфа» — «Сочи»

Уфа. Стадион «Нефтяник». 14.00 (Матч Премьер)

Уфа — Сочи

«Ростов» — «Арсенал»

Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 16.30 (Матч Премьер)

Ростов — Арсенал Т

«Спартак» — ЦСКА

Москва. Стадион «Открытие банк Арена». 16.30 (Матч ТВ)

Спартак — ЦСКА

«Рубин» — «Краснодар»

Казань. Стадион «Ак Барс Арена». 19.00 (Матч Премьер)

Рубин — Краснодар

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6615
Все опросы
Как закончится дерби «Спартак» — ЦСКА в 27-м туре РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Капризов установил два исторических рекорда «Миннесоты»
Аналог турецкой Анталии появится в Крыму
Не нужен нам берег турецкий: аналог Анталии появится на западе Крыма
Как знак зодиака влияет на выбор карьеры или семьи

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры