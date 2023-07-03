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Умяров готовится к сезону вместе с другими футболистами «Спартака» с ограничениями

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Наиль Умяров.
Фото Александр Федоров/Canon EOS 1DХ Mark II, «СЭ»

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о подготовке к сезону полузащитника команды Наиля Умярова.

«Как мы и говорили после медицинского обследования, восстановление Умярова прошло успешно, и сейчас он проводит подготовку к сезону. Нагрузки ему пока дозируют, чтобы плавно подвести к полноценной работе, но в некоторых упражнениях Наиль уже принимает участие наравне со всеми», — сказал Зеленов.

Свой последний матч Умяров сыграл за «Спартак» в октябре 2022 года, после чего пропустил остаток сезона из-за травмы.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
Наиль Умяров
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