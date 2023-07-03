Экс-тренер «Краснодара» Фоменко: «С Галицким спорить бесполезно. Он тебя задавит кучей аргументов»
Бывший тренер «Краснодара» Олег Фоменко рассказал, что спорить с владельцем донской команды Сергеем Галицким было всегда бесполезно.
— Галицкий против форсирования?
— Он считает, что футболист должен пройти все стадии. Я полагал, что футболист, если соответствует уровню основы, должен привлекаться, несмотря на то, в какой команде играет, — приводит Sport24 слова Фоменко.
— И как доносили эту мысль?
— Мы с Галицким обсуждали. Но есть стратегия академии, с ней не поспоришь.
— А часто приходилось спорить?
— С Сергеем Николаевичем спорить бесполезно. Без шансов. Он тебя задавит кучей аргументов.
— Зато интересно!
— Не-не, интересно, когда со стороны смотришь, как он спорит с кем-то!
Фоменко работал в «Краснодаре» с 2010 по 2019 год. Также он тренировал «Сочи», а с 2022 года является помощником главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -