«Рубин» согласовал переход косовского форварда Даку за 1,5 миллиона евро
Косовский тренер Исмет Муниши сообщил, что «Рубин» договорился с хорватским «Осиеком» о переходе нападающего Мирлинда Даку.
«Рубин» достиг соглашения с «Осиеком» о его трансфере. Я желаю Мирлинду успехов. Он заключил трехлетний контракт. Стоимость трансфера составляет 1,5 миллиона евро. Ему осталось только пройти медосмотр», — приводит слова Минуши Nacionale.
Последние сезоны Даку провел в аренде в клубе «Мура» из чемпионата Словении, где в 53 матчах забил 27 голов.
В 2018 году Даку вызывался в сборную Косово. Этим летом футболист получил албанский паспорт.
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