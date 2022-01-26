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«Уэска» может досрочно расторгнуть договор аренды Гайча и вернуть нападающего в ЦСКА

«Уэска» может досрочно вернуть Адольфо Гайча в ЦСКА из аренды
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах арендного соглашения в «Уэске», в ближайшее время может вернуться в московский клуб, сообщает AS.

По информации источника, на этой неделе в «Уэску» на правах аренды перейдет нападающий «Хетафе» Дарио Поведа.

В связи с этим испанский клуб хочет расстаться с 22-летним аргентинцем или форвардом Исидро Питтой, которые не оправдали ожиданий.

В нынешнем сезоне Гайч забил один мяч и отдал две результативные передачи в 18 матчах за «Уэску». Арендное соглашение испанского клуба с ЦСКА по нападающему было рассчитано до 30 июня 2022 года. Контракт аргентинца с московским клубом действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.

Источник: https://as.com/futbol/2022/01/25/segunda/1643135031_983167.html
Адольфо Гайч
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РПЛ
ФК Уэска
ФК ЦСКА (Москва)
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1
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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Артем Дзюба

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Сочи

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И К Ж
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