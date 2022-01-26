«Уэска» может досрочно расторгнуть договор аренды Гайча и вернуть нападающего в ЦСКА

«Уэска» может досрочно вернуть Адольфо Гайча в ЦСКА из аренды

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах арендного соглашения в «Уэске», в ближайшее время может вернуться в московский клуб, сообщает AS.

По информации источника, на этой неделе в «Уэску» на правах аренды перейдет нападающий «Хетафе» Дарио Поведа.

В связи с этим испанский клуб хочет расстаться с 22-летним аргентинцем или форвардом Исидро Питтой, которые не оправдали ожиданий.

В нынешнем сезоне Гайч забил один мяч и отдал две результативные передачи в 18 матчах за «Уэску». Арендное соглашение испанского клуба с ЦСКА по нападающему было рассчитано до 30 июня 2022 года. Контракт аргентинца с московским клубом действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.