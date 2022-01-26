Глушаков предложил Жиркову переманить Азмуна в «Химки»: «Юрий Валентинович, зови его к нам»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков предложил своему одноклубнику Юрию Жиркову переманить нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в подмосковный клуб.

Глушаков отреагировал на шутку Жиркова над Азмуном в связи с возможным переводом иранца в дубль «Зенита».

«Юрий Валентинович, зови его к нам», — написал в комментариях к посту «СЭ» о шутке Жиркова в Instagram Глушаков.

Комментарий Глушакова под постом «СЭ» в Instagram. Фото Instagram

22 января стало известно, что Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года и начнет выступать за немецкую команду после сезона-2021/22. Позднее сообщалось, что футболист сдал положительный тест на коронавирус, а «Зенит» может оштрафовать форварда и перевести его в дубль за нарушение медицинского регламента.