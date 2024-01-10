Тукманов: «По уровню Сперцян может сражаться за то, чтобы выступать в «Ювентусе»

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Ювентус».

«Если тренеры его приглашают, значит увидели в нем потенциал. Я только так могу сказать об этой новости. То, что «Ювентус» является лидером в Италии, то по игре он любит владеть мячом. По уровню Сперцян может сражаться за то, чтобы выступать в «Ювентусе». Не думаю, что он будет сразу в старте, но в число заявленных игроков на матч он будет попадать», — цитирует Тукманова Vprognoze.ru.

В этом сезоне 23-летний Сперцян провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами. Он выступает за основную команду «быков» с 2021 года.