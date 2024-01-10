Голкипер «Динамо» едет в «Черноморец»

Как стало известно «СЭ», динамовец Иван Будачев в четверг, 11 января, приедет на просмотр в «Черноморец».

Если 22-летний вратарь устроит тренерский штаб новороссийцев, то бело-голубые готовы с ним расстаться — зимой состав команды Марцела Лички пополнил 20-летний голкипер БАТЭ Андрей Кудравец.

На счету Будачева два матча за молодежную сборную России.